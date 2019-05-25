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Трамп намерен заключить оружейную сделку с Саудовской Аравией без одобрения конгресса

Сегодня, 05:58
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Трамп намерен заключить оружейную сделку с Саудовской Аравией без одобрения конгресса - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Трамп хочет заключить 22 оружейные сделки на сумму 8 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп планирует заключить оружейную сделку с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами без одобрения конгресса.

Как пишет The Washington Post, для этого американский лидер намерен воспользоваться чрезвычайным правом, так как ранее сенат заблокировал подписание контрактов на общую сумму в $8 млрд.

По словам Госсекретаря США Майка Помпео, проданное оружие будет использоваться арабскими странами для сдерживания агрессии Ирана на Ближнем Востоке.

В свою очередь представители Республиканской и Демократической партии призвали американского президента не использовать чрезвычайное положение для принятия оружейной сделки, которую ранее заблокировали в Сенате.

По словам сенатора-демократа, члена комитета по международным делам Роберта Менедесса, Трамп «еще раз не смог расставить приоритеты в наших долгосрочных интересах национальной безопасности или отстаивать права человека, а вместо этого оказывает помощь авторитарным странам, таким как Саудовская Аравия».

«Нет новой „экстренной“ причины продавать бомбы саудитам, которые упадут в Йемене, и это лишь усугубляет там гуманитарный кризис. Это создает невероятно опасный прецедент, который будущие президенты могут использовать для продажи оружия без проверки Конгресса», — заявил сенатор Крис Мерфи.

Теги:   Конгресс США Поставки оружия ОАЭ Саудовская Аравия США

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