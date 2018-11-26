26 ноября 2018, понедельник

Трамп: Нам не нравится то, что происходит между Украиной и РФ

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Дональд Трамп отреагировал на акт агрессии РФ против Украины

Дональд Трамп отреагировал на акт агрессии РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп на следующий день после того, как российские пограничники захватили корабли ВМС Украины и всех членов экипажа в Керченском проливе, заявил, что ему не нравится происходящее между Украиной и РФ.

"Нам не нравится то, что происходит. И, надеюсь, это будет приведено в порядок", - заявил Трамп, передает Reuters.

По словам главы Белого дома, европейские союзники и США работают над проблемой. "Они не в восторге. Мы все вместе работаем над этим" - сказал он.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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