Трамп: Нам не нравится то, что происходит между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп на следующий день после того, как российские пограничники захватили корабли ВМС Украины и всех членов экипажа в Керченском проливе, заявил, что ему не нравится происходящее между Украиной и РФ.
"Нам не нравится то, что происходит. И, надеюсь, это будет приведено в порядок", - заявил Трамп, передает Reuters.
По словам главы Белого дома, европейские союзники и США работают над проблемой. "Они не в восторге. Мы все вместе работаем над этим" - сказал он.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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