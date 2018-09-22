Трамп находит общий язык с политикой своей администрации в отношении России против своей воли - экс-посол США в России

Несмотря на критику позиции Трампа по России, Макфол назвал политику его администрации в отношении РФ и Украины "достаточно умной"

Экс-посол США в России Майл Макфол, которому сейчас запрещен въезд в РФ, в интервью НВ рассказал, что, хотя администрация Трампа проводит достаточно умную политику в отношении России, а также Украины, сам президент США "находит с этой политикой общий язык против своей воли".

Макфол привел пример антироссийских санкций, которые Трамп в прошлом году подписал против своей воли.

"Я давал показания банковскому комитету сената США на прошлой неделе. Тогда же я осознал, что многие сенаторы - и демократы, и республиканцы - недовольны президентом, который косо смотрит на санкции в отношении России", - добавил он.

Напомним, 19 июля комментируя встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, Макфол заявил, что эта встреча была скорее желанием американского лидера перезагрузить личные отношения с оппонентом. Макфол назвал переговоры "позорными и катастрофическими".

Экс-дипломат добавил, что встреча в Хельсинки может стать переломной для Трампа в его отношениях с американским истеблишментом. Кроме того, по словам Макфола, переговоры показали различия между личной позицией американского лидера и позицией США по отношениям с РФ.

Читайте полный текст интервью с Майклом Макфолом в свежем номере журнала Новое Время - №34 от 20 сентября 2018 года