Трамп: Надеюсь на скорейшую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп высказался относительно предстоящей встречи с Верховным руководителем КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Помпео сегодня провел достойную встречу с руководителем Кимом в Пхеньяне. Достигнуто прогресс относительно договоренностей сингапурского саммита! Я надеюсь, что увижу Кима в ближайшее время », - пишет Трамп.
Beautiful evening in Topeka, Kansas. VOTE, VOTE, VOTE! #MAGA pic.twitter.com/bomRqsaYfm- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2018
Напомним, 7 октября состоялись переговоры Государственного секретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном.
Встреча дипломата с Ким Чен Ыном длилась около двух часов. Темами для обсуждения были денуклеаризация КНДР и второй американо-северокорейский саммит.
Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
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