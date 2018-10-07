Трамп: Надеюсь на скорейшую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп высказался относительно предстоящей встречи с Верховным руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Помпео сегодня провел достойную встречу с руководителем Кимом в Пхеньяне. Достигнуто прогресс относительно договоренностей сингапурского саммита! Я надеюсь, что увижу Кима в ближайшее время », - пишет Трамп.

Напомним, 7 октября состоялись переговоры Государственного секретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном.

Встреча дипломата с Ким Чен Ыном длилась около двух часов. Темами для обсуждения были денуклеаризация КНДР и второй американо-северокорейский саммит.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

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