Европейцы надеются, что усиление их присутствия в Арктике сможет убедить Трампа отказаться от амбиций по аннексии острова, пишет The Telegraph (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Лондон ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном размещении в Гренландии военных сил на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об опасности захвата острова Россией или Китаем.

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Военное командование разрабатывает планы возможной миссии НАТО на острове, контроль над которым стремится получить Трамп, как он утверждает, из соображений безопасности.

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Британские чиновники уже встречались со своими коллегами из Франции и Германии, чтобы обсудить потенциальное военное присутствие на острове. План находится на ранней стадии и предусматривает размещение боевых кораблей, самолетов и британских солдат для защиты Гренландии от России и Китая.

Европейцы надеются, что усиление их присутствия в Арктике сможет убедить Трампа отказаться от своих амбиций относительно аннексии этого стратегически важного острова, указывает The Telegraph.

Американский лидер заявил, что Москва или Пекин намерены захватить Гренландию, и указал на нежелание видеть эти страны в качестве соседей.

Источники в британском правительстве заявили газете, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился с необходимостью мер по защите Арктики.

«Мы разделяем точку зрения президента Трампа — необходимо сдерживать растущую агрессию России на Крайнем Севере и укреплять евроатлантическую безопасность», — отметил один из собеседников газеты.

По данным The Telegraph, Европейский Союз разрабатывает планы введения санкций против американских компаний в случае, если Трамп отвергнет предложение о размещении войск НАТО в Гренландии. Сообщается, что Meta, Google, Google, Microsoft и X могут быть ограничены в работе на континенте, то же самое касается банков и финансовых компаний. Более радикальным сценарием могло бы стать выселение американских военных с их баз в Европе.

В ближайшее время госсекретарь США Марко Рубио должен провести встречу со своим датским коллегой, и европейцы рассчитывают, что он сможет оказать сдерживающее влияние на Трампа.

Инфографика: NV

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

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Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (это собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не верит в применение Штатами военной силы для захвата Гренландии. По ее словам, такой шаг может иметь слишком серьезные последствия для НАТО.

10 января телекомпания CNN сообщала, что Трамп озвучил два пути возможного заключения сделки по Гренландии.

«Я хотел бы заключить сделку простым путем, но если мы не сделаем этого простым путем — мы сделаем это трудным путем. Кстати, я также являюсь поклонником Дании. Должен сказать, что они были очень приветливы ко мне. Я их большой поклонник», — заявил президент США.