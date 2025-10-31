Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин на двусторонней встрече на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, 30 октября 2025 год (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с председателем Си Цзиньпинем 30 октября дал понять, насколько либерально он планирует применять новые санкции США против РФ, когда речь заходит о Пекине, крупнейшем покупателе российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg, акцентируя внимание на том, что, по словам Трампа, в ходе переговоров с Си тема нефти не обсуждалась.

Отсутствие существенного давления на Китай со стороны Вашингтона означает, что нефть, как и прежде, будет основным источником дохода для военной машины российского диктатора Владимира Путина, вопреки новым санкциям против РФ, пишет автор статьи.

Агентство приводит мнение эксперта по санкциям и управляющего директора Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона, который указал, что не следует заявлять о жестком подходе к РФ, игнорируя при этом одного из крупнейших покупателей, благодаря которому ее экономика держится на плаву.

«Санкции Трампа пока выглядят скорее показными», — считает эксперт.

Эриксон добавил, что, если Трамп не готов обсуждать с Си потоки энергоресурсов, «вся эта политика останется бумажным тигром».

Санкции Трампа изначально стали потрясением для нефтяных рынков, однако отказ даже затронуть эту тему с Си Цзиньпином демонстрирует, что приоритетом президента США является стабилизация отношений с Китаем и заключение торговой сделки, а не строгое соблюдение санкций, констатирует Bloomberg.

Торговый представитель США Джеймисон Грир признал, что «российская нефть всплыла» в ходе «широкомасштабных» переговоров Трампа и Си Цзиньпина, но не стал вдаваться в подробности относительно дальнейших шагов по санкциям.

Серьезное давление на китайских покупателей российской нефти могло бы спровоцировать ответные меры со стороны Пекина, поставив под угрозу усилия по заключению более масштабной сделки, указывает Bloomberg.

По словам старшего аналитика Bloomberg Economics Криса Кеннеди, учитывая количество вопросов, которые необходимо было обсудить за короткое время, неудивительно, что этот пункт не стал приоритетным.

В случае эскалации Китай, вероятно, использует сразу несколько рычагов влияния, уверен Кеннеди.

Проблема для Трампа заключается в том, что для того, чтобы санкции оказались эффективными, их необходимо обеспечить, а это значит наказание основных покупателей нефти РФ — Китая и Индии. Однако жесткие меры в отношении Пекина представляют больший риск, если он решит нанести ответный удар, резюмирует Bloomberg.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября в южнокорейском Пусане длилась 1 час 40 минут.

Лидеры обсудили торговые отношения, возможность нового соглашения и вопросы безопасности, включая ядерные испытания США. CNN писало, что «переговоры проходили в дружественной, но немного напряженной атмосфере, ведь стороны коснулись стратегически важных тем».

Газета The Guardian перечислила пять главных итогов этой встречи.