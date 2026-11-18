Дональд Трамп и Фердинанд Маркос-младший во время обеда во дворце Малаканьянг в Маниле, 18 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Во время визита Дональда Трампа в Манилу президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заказал для американской делегации ночной перекус — жареную курицу из крупнейшей филиппинской сети фастфуда Jollibee.

Об этом он сам рассказал на встрече с Трампом в среду, 18 ноября, пишут The New York Times и The Guardian.

По словам Маркоса, курица должна была придать президенту США «дополнительной энергии» для предстоящей работы. Как отмечает The Guardian, такой подарок вряд ли мог не понравиться Трампу — известному любителю фастфуда: бывшие помощники рассказывали, что его обычный заказ в McDonald’s — два «Биг Мака», два «Филе-о-Фиш» и шоколадный коктейль.

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Как пишет NYT, Маркос всячески старался угодить гостю. В ходе выступления, длившегося около трех минут, он как минимум шесть раз упомянул «кратковременную остановку» Трампа в Маниле, а искусственный интеллект назвал «супер-интеллектом» — термином, использование которого Трамп сделал обязательным для своей администрации.

Уходя с пресс-конференции после саммита АСЕАН, Маркос извинился перед журналистами, сказав, что не может заставлять президента США ждать.

Трамп отвечал комплиментами. Он рассказал, что хорошо знал родителей Маркоса — диктатора Фердинанда Маркоса и его жену Имельду, известную своей коллекцией обуви, — и сказал филиппинскому президенту, что у него «очень хорошая генетика».

Позже Трамп побеседовал с 97-летней Имельдой Маркос, которая сейчас редко появляется на публике. Когда он уходил, она послала ему воздушный поцелуй, сидя в инвалидном кресле.

После встречи Трамп объявил о подписании «очень крупного торгового соглашения», а в офисе Маркоса назвали его договоренностью о ключевых направлениях экономического сотрудничества. Из Манилы Трамп направился в Шэньчжэнь на саммит АТЭС, где встретится с Си Цзиньпином и Путиным.