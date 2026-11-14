Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что может отложить новые удары по Ирану, если Тегеран и поддерживаемые им йеменские хуситы не будут прибегать к новым провокациям.

Об этом 14 ноября сообщает Reuters со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о ситуации.

По словам источников, Трамп также принял во внимание позицию союзников США на Ближнем Востоке, призывавших его не допустить возобновления полномасштабной войны. В течение последних двух недель американский президент обсуждал ситуацию вокруг Ирана с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера выступили против возобновления американских атак, однако Трамп не дал им никаких обещаний относительно дальнейших действий.

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В частности, 31 октября Трамп сообщил бин Салману о намерении нанести удар по Ирану после выборов. В ответ саудовский наследный принц попросил его подождать, подчеркнув, что экономические санкции уже дают результат.

По данным администрации президента Турции, с 28 октября Трамп трижды беседовал по телефону с Эрдоганом. В ходе разговора 7 ноября стороны подчеркнули необходимость снижения напряженности в отношениях между США и Ираном.

В то же время в четверг Трамп заявил спортивному комментатору Стивену Смиту, что мог бы немедленно завершить конфликт, но по просьбе стран, которые США стремятся защитить, решил действовать постепенно.

На решение американского президента также могло повлиять недовольство войной внутри США, добавляет издание. Военные действия против Ирана привели к росту мировых цен на топливо и оказались непопулярными среди американских избирателей. Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, проведенного накануне выборов 3 ноября, 55% американцев считали, что война не стоила затраченных на нее ресурсов. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал недовольство войной одной из причин потери республиканцами контроля над Конгрессом.

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В то же время американская разведка пришла к выводу, что морская блокада и экономические санкции наносят ущерб иранской экономике. По словам двух американских чиновников, знакомых с разведывательными оценками, Вашингтон и в дальнейшем планирует усиливать экономическое давление на Тегеран.

Тем не менее, американские военные готовы к дальнейшей эскалации, если возникнет такая необходимость, сообщили еще трое собеседников Reuters.

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Кроме того, по словам одного из источников, Трамп рассматривает возможность нанесения повторных ударов по подземным ядерным объектам Ирана. Однако пока неизвестно, насколько результативными могут быть новые удары.

При этом израильские официальные лица продолжают убеждать администрацию Трампа начать новую военную кампанию против Ирана, сообщил один из американских чиновников.

Еще 23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявлял, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. А журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника писал, что после выборов Трамп может охотнее согласиться на масштабную военную операцию.

Впрочем, 9 ноября после разговора с премьер-министром Катара Трамп назвал возобновление боевых действий против Ирана маловероятным. По его словам, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны региона поддерживают продолжение морской блокады Тегерана и операцию Железные ворота, однако США готовы к боевым действиям, если ситуация изменится.