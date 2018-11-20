Трамп может включить Венесуэлу в список государств-спонсоров терроризма - The Washington Post

Американское правительство готовится причислить Венесуэлу в список государств, обвиняемых в поддержке международного терроризма.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Администрация Трампа готовится добавить Венесуэлу в список государств-спонсоров терроризма, что, по мнению чиновников США и по данным из правительственных источников, будет серьезной атакой на социалистическое правительство Николаса Мадуро", - сказано в сообщении.

По данным Washington Post, представители Республиканской партии уже давно обвиняют Венесуэлу в связях с террористическими организациями. Однако, эксперты отметили, что обвинения, у которых нет конкретных доказательств, могут ослабить легитимность американского списка.

Напомним, что на данном этапе в США в списке государств-спонсоров терроризма находятся Судан, Северная Корея, Иран и Сирия. 8 ноября Судан и США завершили переговоры об исключении африканского государства из списка государств-спонсоров терроризма.

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