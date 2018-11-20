Трамп может включить Венесуэлу в список государств-спонсоров терроризма - The Washington Post

Американское правительство готовится причислить Венесуэлу в список государств, обвиняемых в поддержке международного терроризма.
Об этом сообщает The Washington Post.
"Администрация Трампа готовится добавить Венесуэлу в список государств-спонсоров терроризма, что, по мнению чиновников США и по данным из правительственных источников, будет серьезной атакой на социалистическое правительство Николаса Мадуро", - сказано в сообщении.
По данным Washington Post, представители Республиканской партии уже давно обвиняют Венесуэлу в связях с террористическими организациями. Однако, эксперты отметили, что обвинения, у которых нет конкретных доказательств, могут ослабить легитимность американского списка.
Напомним, что на данном этапе в США в списке государств-спонсоров терроризма находятся Судан, Северная Корея, Иран и Сирия. 8 ноября Судан и США завершили переговоры об исключении африканского государства из списка государств-спонсоров терроризма.
Смотрите также
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования