Трамп может посетить Турцию в следующем году - Белый дом Сегодня, 08:10 19 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента США Дональда Трампа посетить Турцию в 2019 году.

Об этом сообщает DW.

"Ничего определенного не запланировано, но президент открыт для возможной встречи в будущем", – заявил официальный представитель Белого дома.

Приглашение было озвучено после телефонной беседы двух президентов 23 декабря, во время которой Трамп и Эрдоган обсуждали вывод американских военных частей из Сирии.

Обещание Эрдогана Трампу: Турция уничтожит ИГИЛ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам террористической организации Исламское государство в Сирии без поддержки американской стороны.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.