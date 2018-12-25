Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Сергей Жадан
Рано подводить итоги
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана

Трамп может посетить Турцию в следующем году - Белый дом

Сегодня, 08:10
19
Цей матеріал також доступний українською

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента США Дональда Трампа посетить Турцию в 2019 году.

Об этом сообщает DW.

"Ничего определенного не запланировано, но президент открыт для возможной встречи в будущем", – заявил официальный представитель Белого дома.

Приглашение было озвучено после телефонной беседы двух президентов 23 декабря, во время которой Трамп и Эрдоган обсуждали вывод американских военных частей из Сирии.

Обещание Эрдогана Трампу: Турция уничтожит ИГИЛ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам террористической организации Исламское государство в Сирии без поддержки американской стороны.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Теги:   Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Турция США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

События

Сегодня, 09:21

На осадном положении. Как Бердянск переживает морскую блокаду России - репортаж
События

Сегодня, 09:15

Кража елки с рынка: в Киеве произошла драка, в ход пошли нож и топор
События

Сегодня, 09:09

В Украине из-за погодных условий обесточены 128 населенных пунктов

ТОП-3 мнений

Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
6222
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
5239
Андрей Цаплиенко - фото
Андрей Цаплиенко
О чем мне рассказал Курт Волкер
4423
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
31144
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
15083
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
14771
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
31144
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29120
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25208

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться