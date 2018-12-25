Трамп может посетить Турцию в следующем году - Белый дом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента США Дональда Трампа посетить Турцию в 2019 году.
Об этом сообщает DW.
"Ничего определенного не запланировано, но президент открыт для возможной встречи в будущем", – заявил официальный представитель Белого дома.
Приглашение было озвучено после телефонной беседы двух президентов 23 декабря, во время которой Трамп и Эрдоган обсуждали вывод американских военных частей из Сирии.
Обещание Эрдогана Трампу: Турция уничтожит ИГИЛ
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам террористической организации Исламское государство в Сирии без поддержки американской стороны.
Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.