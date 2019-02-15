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Трамп может отложить повышение пошлин на товары из Китая - Bloomberg

Сегодня, 03:20
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EPA

Трамп может на 60 дней отложить решение о введении повышенных пошлин для Китая

Президент США Дональд Трамп может отложить на 60 дней решение о введении повышенных пошлин для Китая.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Президент Дональд Трамп рассматривает возможность отложить дедлайн по внедрению более высоких пошлин на китайский импорт на 60 дней, поскольку две крупнейшие экономики мира пытаются договориться о решении своих торговых споров", - говорится в сообщении.

По словам собеседников агентства, таким образом у представителей Вашингтона и Пекина будет больше времени для того, чтобы достичь соответствующих договоренностей.

Как сообщили источники, китайская сторона изначально предлагала продолжение "торгового перемирия" на 90 суток, однако американская сторона отвергла это предложение.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявляли, что США повысят таможенные пошлины на китайские товары, если торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном не приведут к "удовлетворительным результатам" к 1 марта. 

Дональд Трамп заявил, что заключение сделки в торговой сфере с Китаем возможно только после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным источников The Wall Street Journal, китайская делегация предложила провести встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае в следующем месяце.

Напомним, что с начала июля 2018 года Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

  • Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Теги:   Торговые войны Пошлины Китай Дональд Трамп США

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