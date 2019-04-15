Трамп может объявить об усилении присутствия войск США в Польше - СМИ 15 апреля, 17:27 192 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Jonathan Ernst Дональд Трамп REUTERS / Jonathan Ernst

США хотят ускорить переговоры с Польшей по урегулированию последних вопросов по поводу расширения американского присутствия в европейской стране, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на польские и американские источники.

По данным издания, президент США Дональд Трамп может пригласить польского президента Анджея Дуду в Белый дом в середине июня, хотя планировалось, что Дуда посетит Западное побережье США с экономическим визитом.

"Если оба лидера достигнут предварительной договоренности, препятствие для объявления Трампом американской военной инициативы в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны исчезнет", - отметили собеседники.

В канцелярии президента Польши лишь отметили, что приглашение для Трампа посетить Варшаву 1 сентября остается актуальным.

Напомним, что в 2018 году президент Польши Анджей Дуда во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

Варшава и Вашингтон создали совместную рабочую группу по вопросам размещения постоянной базы США на территории Польши.

В МИД России заявили, что размещение на постоянной основе базы США в Польше существенно ухудшило бы ситуацию в регионе, поскольку несет угрозу безопасности РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва думают об адекватном ответе на размещение в Польше постоянной американской базы.