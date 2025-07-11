Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, сообщает Politico в пятницу, 11 июля, со ссылкой на два источника.

Это был бы первый пакет помощи от новой администрации президента США.

Как пишет Politico, нового пакета для Украины добиваются высокопоставленные законодатели-республиканцы. Средства были бы выделены из фонда, который Конгресс одобрил в прошлом году при президентстве Джо Байдена и который позволяет Пентагону передавать оружие из запасов американских вооруженных сил. В этом фонде до сих пор находится около 3,8 млрд долларов.

Собеседник издания сообщил, что заместитель министра обороны США Стивен Файнберг рассматривает возможность направить в Конгресс предложение по новому пакету помощи и призывает оборонную промышленность ускорить производство средств ПВО, высокоточных ракет и снарядов.

10 июля агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп может впервые воспользоваться президентскими полномочиями для отправки военной помощи в Украину. По информации агентства, стоимость нового пакета военной помощи может составить около $300 млн, туда могли бы войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом на фоне приостановки некоторой военной помощи со стороны США. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

NBC News сообщало, что решение о приостановке помощи принял министр обороны США Пит Хэгсет, несмотря на то, что угрозы запасам американского оружия не было.

По информации Axios, Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент Трамп подтвердил, что США готовы передать Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь шла о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Вечером 9 июля президент США сказал, что в Белом доме «рассмотрят» просьбу Киева о новой системе Patriot.

