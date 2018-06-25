26 июня 2018, вторник

Трамп констатировал прогресс в ситуации на Ближнем Востоке

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Дональд Трамп: На Ближнем Востоке достигнут большой прогресс

Дональд Трамп: На Ближнем Востоке достигнут большой прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации на Ближнем Востоке достигнут большой прогресс с тех пор, как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.

Как передает Reuters, об этом он сказал во время встречи с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме.

"Все очень сильно изменилось с тех пор как мы [вышли из ядерной сделки с Ираном]", - сказал Трамп.

При этом Трамп отказался ответить, когда Белый дом обнародует свой план мира между израильтянами и палестинцами.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия. 

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