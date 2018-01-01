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Трамп хочет обсудить с РФ и Китаем вопрос прекращения "неконтролируемой гонки вооружений"

Сегодня, 16:15
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Дональд Трамп хочет начать переговоры по остановке гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем намерен обсудить лидерами Китая и России проблему "неконтролируемой гонки вооружений".

 "Я уверен, что в будущем председатель Си [Цзиньпин] и я вместе с президентом России [Владимиром] Путиным начнем говорить о целенаправленном прекращении того, что стало крупномасштабной и неконтролируемой гонкой вооружений", - заявил Трамп в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что в 2018 году расходы США на оборону достигли "сумасшедшей" отметки в $716 млрд.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что после отказа США от всех договоров по контролю и ограничению вооружений у России не будет иного выхода, как возобновить гонку вооружений.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил расторжении договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

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Теги:   РФ Си Цзиньпин Гонка вооружений Дональд Трамп КНР Китай Владимир Путин Россия США

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