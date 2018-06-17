Трамп хочет, чтобы американцы относились к нему, как северокорейцы к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп высказал пожелание, чтобы американцы "сидели, преисполненные внимания" во время его речей, как делают северокорейцы, когда выступает их лидер Ким Чен Ын. Об этом американский президент заявил во время интервью с каналом Fox News, сообщает Reuters.

"Он говорит, и его люди сидят, преисполненные внимания. Я хочу, чтобы мои люди делали то же самое", – сказал Трамп, указывая на Западное крыло Белого дома.

Позже Трамп заявил, что его высказывание является шуткой, однако фраза вызвала бурные обсуждения в социальных сетях и на телевизионных каналах.

Спичрайтер Барака Обамы Дэвид Литт отметил, что существует несколько тем, на которые президенты не должны шутить публично, чтобы не заставлять союзников нервничать и не подбадривать противников.

"Возможно, Дональд Трамп – это такой сумасшедший, невозмутимый юморист, который прекрасно разбирается в том, как потрясающие диктаторы, – но если это так, ему следует подождать, пока он уйдет с поста президента, чтобы начать продвигать эту часть своих высказываний", – прокоментировал Литт.

Сообщается, что это не первый случай, когда Трамп восхищается автократами.

В марте 2018 года Трамп назвал "замечательной" инициативу Китая о пожизенном правлении лидера.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

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Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно". Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.