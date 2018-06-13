13 июня 2018, среда

Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет, можете спать спокойно

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.

Об этом Трамп написал в Twitter по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи...Президент Обама утверждал, что Северная Корея является нашей самой большой и самой опасной проблемой. Теперь это не так - можете спать спокойно", - написал Трамп.

Президент США добавил, что встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом и КНДР имеет большой потенциал развития.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма.  Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США  выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".

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