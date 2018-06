Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет, можете спать спокойно

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.

Об этом Трамп написал в Twitter по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи...Президент Обама утверждал, что Северная Корея является нашей самой большой и самой опасной проблемой. Теперь это не так - можете спать спокойно", - написал Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!