Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет, можете спать спокойно

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.

Об этом Трамп написал в Twitter по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи...Президент Обама утверждал, что Северная Корея является нашей самой большой и самой опасной проблемой. Теперь это не так - можете спать спокойно", - написал Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Президент США добавил, что встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом и КНДР имеет большой потенциал развития.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".