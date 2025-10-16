Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине становится все более заметным, что вселяет украинской стороне надежду на более жесткий подход главы Белого дома к РФ, чтобы заставить ее к переговорам, сообщает Politico .

Источники издания отмечают, что одной из причин того, что Трамп стал более благосклонным к Украине, стал его совместный саммит с хозяином Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

Издание напоминает, что Трамп приветливо встретил Путина на Аляске, расстелив перед ним красную дорожку, несмотря на то, что его армия ежедневно совершает военные преступления в Украине по его приказу.

Путина встретили на территории США как друга, а не как лидера государства-изгоя, вторгшегося в суверенную европейскую страну, и все это без предварительного согласия на какие-либо серьезные уступки или перемирие, напоминает Politico.

Правитель РФ покинул Анкоридж, не согласившись на перемирие, несмотря на то, что Трамп во время совместной пресс-конференции заявил, что российский лидер стремится спасти тысячи жизней.

После встречи на Аляске Путин не проявлял никакой заботы о человеческих жизнях и ведет новую кампанию ударов по гражданским объектам в Украине, что в значительной степени повлияли на изменение позиции Трампа, рассказал журналистам Politico собеседник из республиканских кругов, осведомленный в вопросах внешней политики.

«Трампу нужно было время, чтобы понять, кем на самом деле является Путин», — сказал собеседник издания.

Кроме того, по его словам, Трампа разозлило освещение саммита на Аляске в СМИ, которые называли его «триумфом Путина».

Одновременно европейские лидеры, которые нравятся Трампу, пытались уладить напряжение в отношениях американского президента с его коллегой из Украины Владимиром Зеленским после острого спора перед камерами в Овальном кабинете.

Инсайдер из Республиканской партии называет ключевыми фигурами в этом процессе премьер--министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также советника Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла.

Он также сказал, что козырем стало то, что король Великобритании Чарльз «сказал Трампу, что Украина — прекрасная страна, и это действительно изменило мнение Трампа об Украине».

Но инсайдер также отдает должное Зеленскому за то, что он усердно работал над своими отношениями с Трампом и был осторожен в своих дальнейших высказываниях.

«Вы должны понимать, что с начала войны Зеленский и Ермак привыкли, что к ним относятся как к рок-звездам, как к мировым знаменитостям, а потом появляется Трамп и говорит: „Здесь место только для одной дивы — и это я“. Вот почему у нас произошел взрыв в Овальном кабинете», — сказал он.

Доказательством этому служат все более дружеские встречи с Трампом, самая сердечная из которых состоялась в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в прошлом месяце, когда Трамп похвалил украинского лидера как «храброго человека».

Трамп ранее утверждал, что Зеленский «не имеет карт для военной победы», но в последнее время он все больше настаивает на жесткой поддержке Украины. Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы предоставить уникальную военную помощь, которая позволит Украине «достичь мира через силу».

Были и другие факторы, повлиявшие на изменение позиции Трампа, пишет Politico. По словам еще одного советника республиканцев по внешней политике, который пожелал остаться анонимным, к ним относятся в частности то, что Китай в прошлом месяце торжественно принял Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Лучший способ поквитаться с Путиным — это похвалить Зеленского — именно так это видит Трамп», — сказал Politico неназванный советник со стороны республиканцев. А значит, если идти еще дал — усилить поддержку Украины со стороны США, продолжает эту мысль издание.

Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Axios 14 октября писало, что основной темой встречи станет обсуждение того, должен ли Вашингтон передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

