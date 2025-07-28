Как государственный секретарь США Марко Рубио влияет на позицию президента США Дональда Трампа, перетягивает его на сторону Украины, а также о переговорах в Стамбуле и перспективе подписания договора с Россией до конца года, в интервью Radio NV рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

— Максим, вышло интервью с Рубио. Во-первых, вышло ли оно именно сейчас просто так? Мы помним, что у Трампа есть еще и внутренние проблемы, и раскол среди республиканцев. А, во-вторых, что означает, что «Трамп теряет терпение»? Как мы должны это расшифровывать?

— Первое, что можно сказать, — косметолог у Марко Рубио немного лучше, чем у Дональда Трампа.

— Он и моложе!

— Он и моложе, и молодеет, и молодеет. Каждый раз я вижу, как и щечки подкололи, и подбородок подкололи, если уже потенциально готовиться на замену президента. Я думаю, у него есть такие амбиции. Он на будущее рассматривает перспективу, чтобы баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки. По крайней мере и тональный крем в тон лица, к шее. Молодец. По крайней мере, делает якобы работу над ошибками, возможно, американцам такое нравится.

Но в целом, если уж более серьезно говорить, Рубио — красавчик. Не так физически, как интеллектуальный. Действительно, умный человек. Если говорить о старшем в комнате, о ком-то, кто в этой администрации действительно что-то понимает стратегически и может планировать, то это он и [глава аппарата Белого дома] Сьюзан Уайлз.