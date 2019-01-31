Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем до личной встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что
заключение сделки в торговой сфере с Китаем возможно только после личной
встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом он написал в своем Twitter после
начала переговоров с китайской делегацией в Овальном кабинете.
По его словам, встреча между американскими и китайскими переговорщиками "идет на лад с хорошими намерениями с обеих
сторон".
"Финальная сделка не будет заключена,
пока мой друг президент Си и я не встретимся в ближайшем будущем, чтобы
обсудить и согласовать некоторые затянувшиеся и более сложные вопросы. Представители
Китая и я пытаемся заключить всеобъемлющую сделку, не оставив нерешенные проблемы", - отметил Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что ожидает
заключения торговой сделки до 1 марта, поскольку после пошлины на товары из Китая
вырастут на 25%.
По данным источников The Wall Street Journal, китайская
делегация предложила провести встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае в
следующем месяце.
Напомним, что с начала июля 2018 года Пекин и
Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.
В конце 2018 года президент США Дональд Трамп
и китайский лидер Си Цзиньпин достигли
временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США
согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары –
с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%.
Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.
Лидеры двух стран договорились в течение этих
трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть
нового двустороннего торгового соглашения.