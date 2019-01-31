Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем до личной встречи с Си Цзиньпином Сегодня, 16:00 66 Цей матеріал також доступний українською EPA Китайская сторона предложила провести саммит в Китае в следующем месяце EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки в торговой сфере с Китаем возможно только после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом он написал в своем Twitter после начала переговоров с китайской делегацией в Овальном кабинете.

По его словам, встреча между американскими и китайскими переговорщиками "идет на лад с хорошими намерениями с обеих сторон".

"Финальная сделка не будет заключена, пока мой друг президент Си и я не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и согласовать некоторые затянувшиеся и более сложные вопросы. Представители Китая и я пытаемся заключить всеобъемлющую сделку, не оставив нерешенные проблемы", - отметил Трамп.

....meeting with their top leaders and representatives today in the Oval Office. No final deal will be made until my friend President Xi, and I, meet in the near future to discuss and agree on some of the long standing and more difficult points. Very comprehensive transaction.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 января 2019 г.

Глава Белого дома подчеркнул, что ожидает заключения торговой сделки до 1 марта, поскольку после пошлины на товары из Китая вырастут на 25%.

По данным источников The Wall Street Journal, китайская делегация предложила провести встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае в следующем месяце.

Напомним, что с начала июля 2018 года Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.