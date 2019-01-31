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Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем до личной встречи с Си Цзиньпином

Сегодня, 16:00
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EPA

Китайская сторона предложила провести саммит в Китае в следующем месяце

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки в торговой сфере с Китаем возможно только после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом он написал в своем Twitter после начала переговоров с китайской делегацией в Овальном кабинете.

По его словам, встреча между американскими и китайскими переговорщиками "идет на лад с хорошими намерениями с обеих сторон".

"Финальная сделка не будет заключена, пока мой друг президент Си и я не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и согласовать некоторые затянувшиеся и более сложные вопросы. Представители Китая и я пытаемся заключить всеобъемлющую сделку, не оставив нерешенные проблемы", - отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что ожидает заключения торговой сделки до 1 марта, поскольку после пошлины на товары из Китая вырастут на 25%.

По данным источников The Wall Street Journal, китайская делегация предложила провести встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае в следующем месяце.

Напомним, что с начала июля 2018 года Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Теги:   Си Цзиньпин Дональд Трамп Торговые войны Китай Пекин США

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