Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым проводить спецоперацию по захвату российского диктатора Владимира Путина, несмотря на разговоры о возможном венесуэльском сценарии.

Об этом он сказал в пятницу, 9 января во время встречи с руководителями нефтяной и газовой отрасли.

Журналисты поинтересовались у Трампа, возможно ли повторение венесуэльского сценария в отношении Путина. В ответ президент США отметил, что не видит в этом необходимости.

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«Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были прекрасные отношения с ним [Путиным]. Я очень разочарован», — сказал Трамп.

Он отметил, что уже «урегулировал восемь войн» и думал, что война России против Украины будет «одним из самых легких» дел.

В то же время Трамп заявил, что только за последний месяц российская сторона понесла значительные потери — около 31 тысячи оккупантов, а экономическая ситуация в России остается сложной.

В ночь на 3 января США провели военную спецоперацию в Венесуэле, во время которой спецназ захватил диктатора страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

5 января, во время 40-минутного судебного заседания, Николас Мадуро и Силия Флорес не признали себя виновными по предъявленным обвинениям. В частности, бывший лидер Венесуэлы заявил, что он является «порядочным человеком».

7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США имеют эффективные рычаги давления на Россию, приведя в пример недавнюю операцию по захвату бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он отметил, что подобные действия, в том числе и в отношении чеченского диктатора Рамзана Кадырова, могли бы заставить Путина задуматься.

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.

