В Кремле заявили, что согласны со словами президента США Дональда Трампа , который заявил, что якобы украинский лидер Владимир Зеленский, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом в четверг, 15 января, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщило российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Он цинично заявил, что в Кремле соглашаются с заявлением Трампа, что Зеленский «тормозит процесс урегулирования в Украине». В то же время, по словам Пескова, российский диктатор Владимир Путин якобы сохраняет открытость по урегулированию войны, а позиция Москвы «хорошо известна и Вашингтону, и Киеву».

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Пресс-секретарь Путина добавил, что для Зеленского «пришло время принимать решения».

Ранее Трамп заявил, что заключение мирного соглашения якобы задерживает Украина, а не страна-агрессор Россия.

«Я думаю, что он (диктатор Владимир Путин, — ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — сказал Трамп. На вопрос, почему переговоры с посредничеством США до сих пор не решили крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп дал короткий ответ: Зеленский.

Reuters пишет, что комментарии Трампа свидетельствуют о новой волне разочарования Зеленским, хотя их отношения, кажется, улучшилась под конец первого года второго срока Трампа на посту.

12 января Трамп повторил свое утверждение о том, что у Зеленского «нет карт, а есть только одно — Дональд Трамп» в вопросе завершения войны в Украине.

Зато издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме писало, что президент США разочаровывается в российском диктаторе из-за опасений, что он «тянет время», а не стремится к миру в Украине.

21 января в Давосе могут состояться переговоры Трампа с Зеленским при участии европейских лидеров и Канады.

Ожидается, что во время форума в Швейцарии Зеленский и Трамп подпишут финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.