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Трамп и Си Цзиньпин встретятся во Вьетнаме в феврале – СМИ

Сегодня, 09:48
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EPA

Лидеры Китая и США намерены продолжить разрешение торгового спора между двумя странами

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин могут провести переговоры во вьетнамском Дананге 27-28 февраля.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Неназванный источник рассказал изданию, что возможность такой встречи обсуждалась в пятницу, 1 февраля, когда китайская торговая делегация во главе с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ была в Вашингтоне. Тогда Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си, чтобы заключить торговую сделку.

По данным источника, лидеры Китая и США на предстоящих переговорах намерены продолжить разрешение торгового спора между двумя странами.

Детали возможной встречи не разглашаются.

Теги:   КНР США Си Цзиньпин Дональд Трамп

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