Галлямов объяснил, что Трамп может предложить Китаю, чтобы он остановил войну Путина против Украины

Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время встречи в Палм-Бич в апреле 2017 года (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов в интервью Radio NV рассказал, что президент США Дональд Трамп может предложить Китаю, чтобы он остановил войну России против Украины.

В эфире Radio NV Галлямов заверил, что у Китая есть рычаги для того, чтобы добиться от России прекращения войны против Украины.

«Рычаги у Китая, конечно же, есть. Если Китай перекроет все те каналы, с помощью которых российская экономика пока дышит, когда ее обложили со всех сторон Европа и Америка, тогда кризис, который сейчас намечается и разворачивается в некоторых отдельных отраслях, но пока в целом экономику не охватил… Кризисные явления уже есть, полномасштабного кризиса еще нет. В случае, если Китай присоединится к давлению на Россию, кризис очень быстро станет полномасштабным», — сказал политолог.

Он напомнил, что Китай, в частности, является крупнейшим покупателем российской нефти, и если он присоединится к санкциям против России, до кризиса ей останется недалеко.

Галлямов отметил, что сейчас война России против Украины выгодна Китаю, но у Трампа есть стимулы, которые могут повлиять на его позицию.

«Для Китая Америка является торгово-экономическим партнером № 1, поэтому от того, какие тарифы установит Трамп, а Трамп с тарифами, как мы видим, ведет себя довольно легко: какие захочет, такие и установит… Для Китая это вопрос № 1, Россия для него очень вторична. Поэтому вопрос в том, захочет ли Трамп платить такую цену, давая китайцам выходы на те рынки, на которые они хотят выходить бесплатно или платя по минимуму», — объяснил политолог.

Он отметил, что Трамп «любит решать международные проблемы за чужой счет» и если он займет такую позицию на саммите с Си Цзиньпином, этот саммит не будет результативным.

«Но, с другой стороны, Трампу действительно пора остановить Путина. Весь мир, затаив дыхание, ждет. Он обещал сделать это за 24 часа, прошло уже более полугода, а результата пока нет. И это не укрепляет, мягко скажем, позиции Трампа в американском внутриполитическом поле», — добавил Галлямов.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина 30 октября — главное

30 октября президент США Дональд Трамп впервые за шесть лет встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. За этой встречей пристально следит весь мир, ведь, как предполагают западные медиа и аналитики, на повестке дня может быть как минимум три глобальных вопроса: проблема урегулирования торговой войны между Китаем и США, судьба Тайваня и возможное влияние Китая на Россию в контексте попыток Вашингтона добиться урегулирования в войне России против Украины.

Сам Трамп сообщил, что во время встречи с Си Цзиньпином планирует обсудить возможное снижение таможенных тарифов на китайские товары в контексте борьбы с кризисом фентанила и торговлю передовыми технологиями, в частности искусственным интеллектом. 24 октября президент США также говорил, что планирует обсудить с лидером Китая войну в Украине.

Президент США предположил, что Си Цзиньпин изменил свое мнение относительно войны РФ против Украины и будет открыт к обсуждению вопроса ее прекращения. «Я не уверен, что он хотел этого в начале, но сейчас он хотел бы, чтобы эта война завершилась», — заявил Трамп за несколько дней до своего турне в Азию.

Он также отметил, что будет говорить с главой КНР о том, «как мы можем закончить войну между Россией и Украиной — с помощью нефти, энергии или чего-то другого».

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер даже высказывал предположение, что встреча Трампа и Си будет «решающей» для обеспечения сотрудничества Китая в вопросе санкций против России.

Дональд Трамп еще не встречался с Си Цзиньпином лично с момента своего возвращения в Белый дом в качестве президента США в начале 2025 года, но несколько раз проводил с ним переговоры по телефону.

