«Есть два оптимистических сценария». Рейтерович рассказал, как встреча Трампа и Си Цзиньпина может повлиять на войну в Украине

Политолог Игорь Рейтерович рассказал в эфире Radio NV , о чем могут договориться президент США Дональда Трампа и китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи, которая запланирована на 30 октября , и как эти договоренности повлияют на российско-украинскую войну.

Игорь Рейтерович политолог, политический консультант

[На встрече Трампа и Си Цзиньпина] наиболее интересными будут (об этом сказал [Скотт Бессент], министр финансов Соединённых Штатов) вопросы по пошлинам и тарифам. И он очень позитивно был настроен [в отношении решения этого вопроса].

Реклама

Я тоже, кстати, убежден, что они так или иначе договорятся, поскольку они просто взаимозависимы — Соединенные Штаты и Китай. Может, они и хотели бы повоевать, или как-то по-другому это сделать в экономическом плане, но они не могут себе этого позволить.

Всё сведётся к [обсуждению] этих пошлин и тарифов, с прицепом к редкоземельным металлам, которые есть у Китая, который в некоторой степени шантажирует этим те же там Соединённые Штаты. Но в целом, я думаю, что они придут к согласию по ключевым вопросам и по крайней мере выйдут на какое-то решение, которое не то, что будет устраивать каждую сторону… Нет. Здесь будет принцип меньшего зла для каждой из сторон. Это будет такой совершенный компромисс. В каком плане? Это когда каждая сторона считает себя победителем, но на самом деле не довольна результатами. Вот на что-то подобное они выйдут.