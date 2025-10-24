Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обращается к Сенату перед заседанием Европейского Совета в Брюсселе в Риме, Италия, 22 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте призывают премьер-министра Италии Джорджию Мелони включить страну в программу закупки вооружений для Украины под названием PURL .

Об этом сообщило издание La Stampa в пятницу, 24 октября.

По данным издания, Рим сначала отказался участвовать в программе, ссылаясь на экономические трудности и скептическое отношение итальянского общества к дальнейшей военной поддержке Украины.

«На Мелони началось давление, сам Трамп попросил премьер-министра приложить усилия. Однако больше всего на этом настаивал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, осознавая, что только через эту инициативу можно стимулировать закупку оружия для Киева и объединить Альянс», — отмечает La Stampa.

По информации издания, об участии Италии в PURL также говорил с Мелони президент Украины Владимир Зеленский. Источники утверждают, что позиция итальянского премьера в последнее время «стала менее категоричной».

Мелони, однако, опасается внутриполитического сопротивления — в частности со стороны союзников по коалиции из партии Лига, которые выступают против увеличения расходов на помощь Украине.

Ранее Рютте говорил, что по меньшей мере $2 млрд уже потрачено союзниками на закупки Украине американского оружия в рамках программы PURL.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Италия заявила о готовности профинансировать закупку американского вооружения для Украины в рамках PURL.

По данным издания, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности страны присоединиться к инициативе во время встречи министров обороны НАТО на прошлой неделе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.