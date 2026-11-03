Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что после промежуточных выборов в США президент Дональд Трамп сосредоточится на достижении мира в Украине (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп имеет влияние на Владимира Путина , однако для достижения мира в Украине необходимы более решительные шаги, поскольку диктатор страны-агрессора РФ понимает язык давления.

С таким заявлением 3 ноября выступил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Берлинской конференции по безопасности.

«Я думаю, что президент Трамп имеет влияние на Путина. Но я считаю, что Путин не понимает такого формата диалога. Ему нравится давление и решительные меры, и именно такой язык он понимает. Поэтому иногда нам нужно говорить с ним на его языке», — заявил глава украинского государства.

Реклама

Президент Украины также выразил надежду, что после промежуточных выборов в США Трамп сосредоточится на достижении мира в Украине.

Кроме того, глава украинского государства подчеркнул необходимость привлечения Европы к переговорам о прекращении войны — и отметил, что без её участия невозможно обеспечить безопасность на континенте.

«Никто не может говорить об Украине без Украины, так же как нельзя говорить о безопасности в Европе без Европы», — подытожил президент Украины.

23 октября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата пока не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария. Позже Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и не стоит возлагать на неё завышенных надежд.

27 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре вновь пригласил Зеленского на переговоры в Москву. По словам Ушакова, Путин пообещал, что в Москве Зеленскому обеспечат все условия, в том числе безопасность. Кроме того, помощник Путина утверждает, что Стубб и Стьоре передали российскому диктатору, что Зеленский якобы очень заинтересован в прямом разговоре с ним.

Зеленский неоднократно отвергал идею ехать на переговоры в Москву и в ответ приглашал Путина в Киев.

Реклама:

Стубб и Стьоре из Хельсинки провели телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны. Инициаторами звонка выступили сами лидеры. Это первый прямой контакт Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, с июля 2025 года, когда с ним разговаривал президент Франции Эмманюэль Макрон.

После беседы Стьоре рассказал, что Путин в основном повторял известную позицию по поводу войны, а разногласия между сторонами остаются значительными. Он подчеркнул, что они со Стуббом выступали исключительно от имени своих стран, а союзников предупредили заранее. Разговор раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблем в приглашении президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 (Большой двадцатки) в декабре.

«Пригласил бы, да. Пригласил бы. Без проблем», — сказал глава Белого дома.