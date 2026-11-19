«Проблема в том, что, мне кажется, Трамп пытается рационализировать свои совершенно глупые решения по поводу уступок России и представить их так, как умеет, как может. Потому что много моментов выглядит так, что Россия хотела бы что-то сделать, но не может. Собственно говоря, для того чтобы начать эскалацию войны со стороны России, нужно либо начать ядерную войну, либо начать войну против европейских стран, либо объявить тотальную мобилизацию и попытаться забрасывать трупами вообще все вокруг», — заявил Леонов в эфире Radio NV.

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Он выразил мнение, что Трамп понимает, что все происходящее — это, по меньшей мере, бессилие России.

«Но то, что есть договоренности с Путиным — это уже видно невооруженным глазом. Мне все больше и больше кажется, что то, что Трамп обещает и очень часто делает вопреки интересам собственной страны и даже собственной партии, говорит о каких-то личных интересах в том, чтобы ослабить давление на Россию. И Трамп пытается как-то это подать, но выходит, честно говоря, так себе», — сказал политолог.

Политика США в отношении России и Украины — последние новости

13 ноября издание Politico по итогам переговоров в Абу-Даби писало, что посланники президента США Дональда Трампа согласились на давнее требование Кремля решать все спорные вопросы одновременно, что дает Владимиру Путину возможность затягивать переговоры по Украине.

По данным СМИ, 10 ноября на переговорах в Абу-Даби стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. Институт изучения войны отмечал, что Кремль пытается сосредоточить текущие переговоры на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности, что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года касательно сокращения присутствия НАТО в Европе.

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины. Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

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По данным The Telegraph, Украина отклонила это предложение. В то же время, украинский источник, близкий к переговорам, сообщил изданию, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок касательно каких-либо территорий, оккупированных Россией».

14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости для военного пакета Starshield: связь прерывалась при скорости свыше 160 км/ч. Газета The Telegraph писала, что это ограничение инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако украинские военные и президент Зеленский тогда сообщали, что ограничения оставались в силе.

Лишь 24 октября Владимир Зеленский сообщил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал медийный резонанс.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX; в частности, вновь действуют ограничения скорости на уровне 161 километра в час.

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Газета Financial Times со ссылкой на слова украинских чиновников писала, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины, чтобы надавить на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10−11 ноября в Абу-Даби.

9 октября Министерство финансов США временно отменило часть санкций против России, разрешив экспортировать дизельное топливо. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в течение следующего месяца Россия отгрузила на суда для экспорта около 11 миллионов баррелей дизельного топлива и газойля — на 165% больше, чем в сентябре 2026 года.

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При этом российское топливо не доходит до американских потребителей. Сенаторы от обеих партий предупредили американские банки, порты и топливные компании, что ввоз российского дизельного топлива в США может привести к уголовной и гражданской ответственности в соответствии с законом 2022 года, запрещающим импорт российских энергоносителей.

Издание также отмечает, что США и так производят больше дизельного горючего, чем потребляют. Москва же воспользовалась «санкционным перерывом», чтобы увеличить поставки топлива в такие страны, как Турция, Бразилия, Египет и Марокко, — хотя объемы этих поставок недостаточны, чтобы повлиять на мировые цены.