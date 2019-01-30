Трамп и Путин на саммите G20 общались без переводчика от США - СМИ Сегодня, 03:59 470 Цей матеріал також доступний українською EPA В беседе принимали участие Трамп, его супруга Меланья, Путин и его переводчик EPA

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин на саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце 2018 года общались без переводчика с американской стороны.



Как передает Укринформ, об этом со ссылкой на источники, владеющие непосредственной информацией о встрече, сообщает Financial Times.

"Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в ноябре общался с президентом России Владимиром Путиным без переводчика или лица, которое могло делать заметки во время диалога", - отмечается в публикации.

По информации издания, неформальная частная беседа президентов произошла в театре Колон, когда гости мероприятия стали расходиться.



В беседе принимали участие Трамп, его супруга Меланья, Путин и его переводчик.



Подчеркивается, что с американской стороны не было ни переводчика, ни помощника президента, который мог бы документировать беседу.



Еще один собеседник газеты из России сообщил, что президенты около 15 минут обсуждали внешнеполитические вопросы, в том числе нападение на украинские суда в Азовском море и конфликт в Сирии.



В Госдепартаменте США и Белом доме отказались прокомментировать изданию данную информацию.

Напомним, Трамп и Путин неформально пообщались на саммите G20.