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Трамп и Путин на саммите G20 общались без переводчика от США - СМИ

Сегодня, 03:59
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EPA

В беседе принимали участие Трамп, его супруга Меланья, Путин и его переводчик

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин на саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце 2018 года общались без переводчика с американской стороны.

Как передает Укринформ, об этом со ссылкой на источники, владеющие непосредственной информацией о встрече, сообщает Financial Times.

"Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в ноябре общался с президентом России Владимиром Путиным без переводчика или лица, которое могло делать заметки во время диалога", - отмечается в публикации.

По информации издания, неформальная частная беседа президентов произошла в театре Колон, когда гости мероприятия стали расходиться.

В беседе принимали участие Трамп, его супруга Меланья, Путин и его переводчик.

Подчеркивается, что с американской стороны не было ни переводчика, ни помощника президента, который мог бы документировать беседу.

Еще один собеседник газеты из России сообщил, что президенты около 15 минут обсуждали внешнеполитические вопросы, в том числе нападение на украинские суда в Азовском море и конфликт в Сирии.

В Госдепартаменте США и Белом доме отказались прокомментировать изданию данную информацию.

Напомним, Трамп и Путин неформально пообщались на саммите G20.

Теги:   Саммит G20 Владимир Путин Дональд Трамп G20

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