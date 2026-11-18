Дональд Трамп и Владимир Путин пожимают друг другу руки на приеме в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне, 18 ноября 2026 года (Фото: Iori Sagisawa/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не проведут двустороннюю встречу в среду, 18 ноября, на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне .

Белый дом в 15:34 по киевскому времени сообщил журналистам, что публичная программа Трампа на сегодня завершена, пишет корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу.

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Обновлено в 17:15. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что полноформатные переговоры Путина и Трампа на 19 ноября не планируются. По его словам, предметного разговора между ними не было и на торжественном приеме 18 ноября.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков допускал, что лидеры могут встретиться вечером 18 ноября.

В то же время, как сообщило агентство AP со ссылкой на американского чиновника, Трамп планирует отдельно встретиться с Путиным в четверг, 19 ноября, — в дополнение к уже запланированной трехсторонней встрече с Си Цзиньпином.

В тот же день Трамп, Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились и пожали друг другу руки на приеме в рамках саммита. На совместном фото Путина разместили в стороне от лидеров США и Китая: между ним и Си встала супруга китайского лидера, а Трамп оказался по другую сторону от Си. До этого Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры, которые длились около двух часов.

Трехсторонняя встреча Трампа, Си и Путина запланирована на 19 ноября. Как сообщал Белый дом, Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия, а войну в Украине на встрече затрагивать не планируют.