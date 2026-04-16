Епископ Кривицкий рассказал, как критика Папы Римского повлияет на поддержку Трампа католиками в США

В эфире Radio NV епископ Кривицкий сказал, что не знает, каких целей хочет достичь Трамп, критикуя папу Римского.

«Смотрю на эту ситуацию, как на подчеркивание разного мировоззрения, которое имеет президент Америки и, например, глава Ватикана, Папа Римский Лев XIV. И, возможно, это нормально, они имеют право иметь разное мировоззрение, но всегда должны уметь вести диалог», — отметил католический епископ.

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Он заявил, что Папа призывает президента США к диалогу и прокомментировал вероятную реакцию 70 миллионов католиков в США на выпады Трампа против Льва XIV.

«Если на сегодняшний день из уст Папы есть слова этой критики, что Трамп, президент Америки, занял неправильную позицию, то либо он ее подкорректирует, либо он извиняется и делает выводы, и теперь занимает правильный курс; либо, конечно, на ближайших выборах они не будут голосовать за него», — заявил Кривицкий.

Католический епископ добавил, что католики, как и многие протестанты, ожидали от Трампа стабильности.

«Они ждали от консерваторов хорошего кандидата, или уже голосовали за того, который есть, преследуя свои цели, ища более твердых фундаментов. Сегодня, если они этого не увидят, конечно, будут ориентироваться на что-то другое. Мне кажется, что этот конфликт на самом деле повлияет на все политические события именно в Америке. То есть не только снаружи, в Америке», — уверен Кривицкий.

Он отметил, что известный американский блогер, епископ Роберт Берен сказал, что Трамп должен извиниться за спор с Папой.

«Я верю в то, что вокруг президента Америки есть достаточно сознательных, дальновидных людей, которые умеют мыслить системно. Мне кажется, что там будут люди, которые посоветуют ему все же опомниться. И я не знаю, пойдет ли Трамп на то, чтобы извиниться перед Папой за такие, действительно, неприятные, унижающие слова, но чтобы по крайней мере изменить свою риторику — думаю, это главное», — заявил Кривицкий.

Также он назвал богохульством публикацию Трампом изображения самого себя в виде Иисуса.

Публикация Трампом своего изображения в виде Иисуса на фоне спора с Папой Римским

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Вечером 12 апреля Трамп на своей странице в соцсети Truth Social раскритиковал Папу Римского Льва XIV, заявив, что он «слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике».

«Мне его брат Луи нравится намного больше, потому что Луи полностью за MAGA. Он все понимает, а Лев — нет! Я не хочу Папу, который считает, что Ирану нормально обладать ядерным оружием. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка атаковала Венесуэлу. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов за то, что я делаю именно то, для чего меня избрали», — заявил он.

При этом Трамп утверждает, что Лев XIV стал Папой Римским только из-за того, что его самого избрали президентом США, и поэтому должен быть благодарным.

Через час после этого Дональд Трамп опубликовал изображение себя в виде Иисуса, который исцеляет больного.

В ответ Лев XIV заявил, что и дальше будет выступать против войны на Ближнем Востоке.

«Я не хочу вступать с ним в дискуссию. Я не думаю, что посланием Евангелия можно злоупотреблять так, как это делают некоторые люди. Я буду продолжать громко выступать против войны, стремиться к миру, способствовать диалогу и многосторонним отношениям между государствами для поиска справедливых решений проблем», — сказал понтифик.

12 апреля Папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества», подпитывающую американо-израильскую операцию в Иране, и призвал политических лидеров прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

В Вербное воскресенье 29 марта Папа Римский обратился к примерно 40 тысячам верующих на площади Святого Петра с антивоенной проповедью. Лев XIV подчеркнул, что Бог никогда не оправдывает войну, и заявил, что молитвы тех, кто ведет войны и чьи руки запятнаны кровью, «не достигают небес».

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Газета The Guardian писала, что, похоже, этим Лев XIV упрекал Дональда Трампа. Издание упоминало также молитву главы Пентагона Пита Хегсета о допустимости насилия против врагов, «которые не заслуживают милосердия».