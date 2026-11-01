Президент США Дональд Трамп сейчас настроен продолжать переговоры с Ираном (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Президент США Дональд Трамп провел «откровенный» телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о состоянии переговоров с Ираном и возможном возобновлении боевых действий.

Об этом написало Axios в воскресенье, 1 ноября, со ссылкой на американский и израильский источники.

Собеседники издания заявили, что Нетаньяху давит на Трампа, чтобы он нанес новые удары по Ирану сразу после промежуточных выборов 3 ноября.

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Но Трамп пока хочет продолжать переговоры с Тегераном — и это беспокоит Нетаньяху.

Израильский источник назвал телефонный разговор Трампа и Нетаньяху «жестким». Американский собеседник Axios охарактеризовал его как «прямолинейный».

И Белый дом, и офис Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщал, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах президент США Дональд Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.

26 октября телеканал CNN сообщил, что американские войска на Ближнем Востоке готовы начать новую — потенциально «очень серьезную» — операцию против Ирана в течение 96 часов в случае получения соответствующего приказа Дональда Трампа.

25 октября издание Times of Israel сообщило, что за два дня до парламентских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупреждение об угрозе «второго Холокоста» — в случае, если Иран получит ядерное оружие.

23 октября президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Флорида заявил, что Соединенные Штаты могут провести еще одну военную операцию против Ирана.