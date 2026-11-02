Европейские союзники опасаются, что президент США Дональд Трамп может значительно усилить давление на НАТО, если Республиканская партия потерпит поражение на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает Politico .

По словам собеседников издания, европейские страны готовятся к худшему сценарию после выборов в США. Они опасаются, что потеря республиканцами контроля над Конгрессом может побудить Трампа активнее действовать в сфере внешней политики, где у президента больше полномочий.

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Так, Трамп может сосредоточиться на международных вопросах, пытаясь закрепить свое политическое наследие. Трое дипломатов предполагают, что одним из таких шагов может стать вывод еще нескольких тысяч американских военных из Европы.

«Обычно президенты, теряющие политическое влияние, сочетают демонстрацию своего разочарования с авантюризмом во внешней политике», — отметил один из высокопоставленных европейских чиновников в сфере обороны.

Издание отмечает, что Трамп также может связать дальнейшее пребывание американских войск в Европе с согласием европейских стран на мирное соглашение по Украине, которое поддерживает Вашингтон.

Бывшая представительница НАТО и эксперт Королевского института объединенных служб Оана Лунгеску предупредила, что вопросы американского военного присутствия, Украины и европейской безопасности могут стать частью более широкого соглашения между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

«Существует риск, что все эти вопросы — пересмотр военного присутствия США, Украина, европейский порядок безопасности — определенным образом будут рассматриваться как часть значительно большего соглашения с путиным», — заявила она.

Источники Politico также не исключают, что Трамп может сократить взносы США в общий бюджет НАТО, ограничить работу программы PURL, через которую союзники закупают американское вооружение для Украины, а также продолжить сближение с РФ.

По данным издания, значительное поражение республиканцев на выборах также может привести к кадровым изменениям в Пентагоне. В частности, под угрозой увольнения может оказаться министр обороны США Пит Хегсет.

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В то же время в Белом доме отвергли критику политики Трампа в отношении НАТО. Помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Вейлз заявила, что американский президент «сделал для Альянса больше, чем кто-либо другой». В частности, она упомянула договоренность союзников об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году, усилении американского военного присутствия в Гренландии и усилиях по завершению войны россии против Украины.

Инфографика: NV

Она добавила, что Трамп остается недоволен позицией союзников по НАТО во время войны с Ираном, поскольку считает, что они должны были поддержать США.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября 2026 года. Американцы изберут всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Согласно результатам опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, обнародованным 18 октября, деятельность Трампа одобряют лишь 33% американцев, а 66% — не одобряют. Это самый низкий показатель за оба его срока.

3 октября результаты опроса от The New York Times показали, что в преддверии промежуточных выборов 2026 года президент США Дональд Трамп имеет самые низкие за всё время показатели поддержки среди своего электората. В то же время всё больше опросов свидетельствуют о том, что часть избирателей может перейти на сторону демократов.

Ещё в феврале, согласно опросу The Economist, почти половина американцев охарактеризовала бы Трампа как «коррумпированного», «расистски настроенного» и «жестокого». В том же месяце США начали войну с Ираном. Как отмечает Reuters, именно с тех пор популярность президента падает: война нарушила поставки нефти с Ближнего Востока, а цены на топливо приблизились к рекордным.

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В апреле рейтинг одобрения Трампа впервые опустился до 37%. Тогда американцы также называли войну с Ираном и рост расходов в числе главных поводов для беспокойства.

26 октября издание Axios сообщило, что ведущие американские демократы, которые в 2027 году могут занять влиятельные посты, требуют от крупных банков и портов сохранять документацию, касающуюся сделок с российским дизельным топливом. Таким образом они готовят почву для расследования деятельности Трампа.

25 октября агентство Reuters сообщило, что Демократическая партия может получить большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября, и это может привести к изменениям во внешней политике США — в частности , в вопросе помощи Украине.