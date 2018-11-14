Трамп и Мэй повздорили из-за Ирана и ЕС - СМИ

Дональд Трамп и Тереза Мэй разошлись во мнениях в геополитике

Американское издание The Washington Post сообщает, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, выразив свое недовольство из-за позиции Лондона по Ирану и торгового соглашения с Евросоюзом.

По данным журналистов, премьер-министр позвонила Трампу, чтобы поздравить его с победой республиканцев на промежуточных выборах. В свою очередь, Трамп нагрубил Мэй из-за того, что Британия "приложила недостаточно усилий для сдерживания Ирана".

Также Трамп раскритиковал торговые соглашения между США и ЕС и распросил о Brexit.

Источники издания отмечают, что помощники Терезой Мэй были "потрясены" настроением Дональда Трампа.

Напомним, США с 5 ноября ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики. В тот же день был приостановлен доступа нескольких банков Ирана к системе обмена сообщениями SWIFT.

Вашингтон намерен "агрессивно и непреклонно" наращивать санкционное давление на Иран и требовать того же от других стран.

В свою очередь выступающий против таких санкций Европейский Союз намерен создать специальный финансовый институт, чтобы обеспечить финансовые операции с Ираном в обход американских санкций.