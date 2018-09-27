Трамп и Мэй обсудили Сирию и противодействие угрозам со стороны Ирана и России

На полях Генеральной ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили ситуацию в Сирии и противодействие угрозам со стороны Ирана и России, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера обсудили множество глобальных проблем, включая ситуацию в Сирии и противодействие угрозам со стороны Ирана и России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также подтвердили намерение "тесно координировать усилия по решению этих и других глобальных проблем".

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