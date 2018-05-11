Трамп и Мэй договорились поддерживать давление на КНДР и осудили ракетные атаки Ирана

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились поддерживать давление на КНДР с целью денуклеаризации страны и заявили, что необходимо бороться с "дестабилизирующей деятельностью" Ирана, сообщает пресс-служба британского премьера.
Как сообщается, лидеры обсудили предстоящую встречу американского президента с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая должна пройти 12 июня в Сингапуре.
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"Великобритания продолжит работать с США над сохранением давления на Северную Корею с целью ее денуклеаризации", - заверила британский премьер-министр.
Она также поздравила американского лидера с освобождением трех граждан США и северокорейской тюрьмы.
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Кроме этого стороны "осудили осуществленные иранские ракетные атаки против израильских сил и решительно поддержали право Израиля на самозащиту против иранской агрессии".
"Они договорились о необходимости сохранять спокойствие для всех сторон и о важности борьбы с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Мэй "подтвердила позицию правительства по иранской ядерной сделке", отметив, что Великобритания и европейские партнеры остаются привержены тому, чтобы данное соглашение сохранялось.
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