Трамп и Макрон заявили о необходимости "привлечь Россию к ответственности" за химатаку в Солсбери

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия против гражданских в британском Солсбери.

Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Президенты подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством в связи с применением Россией химического оружия… и согласились с необходимостью принять меры, чтобы привлечь Россию к ответственности", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Великобритания обвиняет Москву в покушении на убийство бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Их обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре города 4 марта. С тех пор они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.