Трамп и Макрон высказались за усиление участия Европы в НАТО

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп высказались за усиление участия Европы в НАТО. Об этом сообщает DW.

Такое заявление прозвучало на встрече глав государств в парижском Елисейском дворце в субботу, 10 ноября.

По словам Макрона, несправедливо, что европейскую безопасность на сегодняшний день обеспечивают только США. Также президент Франции призвал европейцев брать на себя больше ответственности в оборонной сфере.

"Когда президент Трамп хочет защитить один из штатов США, он не просит о финансировании Францию, Германию или какое-либо другое правительство в Европе", – заявил Макрон.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что он выступает за "сильную Европу" и хочет помочь европейским союзникам, однако европейцы должны увеличить свои расходы на оборону в соответствии с требованиями НАТО.

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