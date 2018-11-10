Трамп и Макрон высказались за усиление участия Европы в НАТО

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп высказались за усиление участия Европы в НАТО. Об этом сообщает DW.
Такое заявление прозвучало на встрече глав государств в парижском Елисейском дворце в субботу, 10 ноября.
По словам Макрона, несправедливо, что европейскую безопасность на сегодняшний день обеспечивают только США. Также президент Франции призвал европейцев брать на себя больше ответственности в оборонной сфере.
"Когда президент Трамп хочет защитить один из штатов США, он не просит о финансировании Францию, Германию или какое-либо другое правительство в Европе", – заявил Макрон.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что он выступает за "сильную Европу" и хочет помочь европейским союзникам, однако европейцы должны увеличить свои расходы на оборону в соответствии с требованиями НАТО.
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