Трамп и Макрон решили разработать новое соглашение по ядерной программе Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп объявили о намерении разработать новое соглашение по ядерной программе Ирана.

"Могу сказать, что у нас была очень откровенная дискуссия по этому поводу, только между нами двоими. Исходя из этого, мы хотели бы начать работать над новой сделкой с Ираном", - сказал Макрон во время визита в Белый дом, передает AFP.

На вопрос о том, будет ли подписано новое соглашение или принято дополнительное к уже существующему, Макрон ответил: "Я не говорю, что мы переходим от одного соглашения к другому".

По словам президента Франции, новая сделка должна включать в себя три дополнительных пункта: иранскую программу разработки баллистических ракет, влияние на Ближнем Востоке и что произойдет после 2025 года, когда в соответствии с нынешним соглашением будет сняты ограничения на программу обогащения урана в Иране.

В свою очередь, Трамп подчеркнул, что новое соглашение с Ираном будет разработано на "крепкой основе".

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Ранее Трамп требовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерного соглашения от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов "энергично" возобновить обогащение урана, если США реализуют свои угрозы.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном и призывал пересмотреть ее.