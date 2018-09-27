Трамп и Мадуро подтвердили готовность встретиться друг с другом

О своей готовности к встрече Трамп и Мадуро заявили на Генассамблее ООН

Президенты США и Венесуэлы Дональд Трамп и Николас Мадуро заявили, что готовы встретиться друг с другом.

Глава Белого дома сообщил о своей готовности в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РБК.

"Я определенно открыт для переговоров. Я готов встретиться с кем угодно, когда есть возможность спасти людям жизни, даже если это одна жизнь. Я, конечно, готов к переговорам", - сказал он.

В свою очередь Мадуро, выступая позже с трибуны Генассамблеи, также подтвердил свою готовность встретиться с Трампом.

"Я подтверждаю с этой трибуны, что, несмотря на огромные исторические и идеологические различия, я готов пожать руку президенту США и сесть за стол переговоров", - заверил он.

При этом Мадуро настаивает, что Венесуэла "является жертвой постоянной агрессии со стороны тех, кто управляет США".

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривал идею военного вторжения в Венесуэлу.