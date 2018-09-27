Трамп и Мадуро подтвердили готовность встретиться друг с другом

Президенты США и Венесуэлы Дональд Трамп и Николас Мадуро заявили, что готовы встретиться друг с другом.
Глава Белого дома сообщил о своей готовности в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РБК.
"Я определенно открыт для переговоров. Я готов встретиться с кем угодно, когда есть возможность спасти людям жизни, даже если это одна жизнь. Я, конечно, готов к переговорам", - сказал он.
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В свою очередь Мадуро, выступая позже с трибуны Генассамблеи, также подтвердил свою готовность встретиться с Трампом.
"Я подтверждаю с этой трибуны, что, несмотря на огромные исторические и идеологические различия, я готов пожать руку президенту США и сесть за стол переговоров", - заверил он.
При этом Мадуро настаивает, что Венесуэла "является жертвой постоянной агрессии со стороны тех, кто управляет США".
Отметим, ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривал идею военного вторжения в Венесуэлу.
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