12 июня 2018, вторник

Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

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Ким Чен Ын и Трамп завершили двухсторонние переговоры и преступили к общению в расширенном формате

Ким Чен Ын и Трамп завершили двухсторонние переговоры и преступили к общению в расширенном формате

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын завершили двухсторонние переговоры, которые продлились 45 минут.

Трамп отметил, что переговоры "прошли весьма успешно", передает ABC.

Лидеры двух стран перешли к переговорам в расширенном формате, в которых участие принимают, в частности, глава Госдепа Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава КНДР встретились в Сингапуре и пожали друг-другу руки.

Напомним, что встреча Трампа и Ким Чен Ына началась 12 июня в 9 часов утра. После протокольных приветствий лидеры начнут закрытую встречу, на которой будут присутствовать только переводчики. Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

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