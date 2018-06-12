Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын завершили двухсторонние переговоры, которые продлились 45 минут.
Трамп отметил, что переговоры "прошли весьма успешно", передает ABC.
Лидеры двух стран перешли к переговорам в расширенном формате, в которых участие принимают, в частности, глава Госдепа Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава КНДР встретились в Сингапуре и пожали друг-другу руки.
Напомним, что встреча Трампа и Ким Чен Ына началась 12 июня в 9 часов утра. После протокольных приветствий лидеры начнут закрытую встречу, на которой будут присутствовать только переводчики. Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.
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