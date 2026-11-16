Трамп заявил, что возможна его встреча с Ким Чен Ыном в Китае

Как отмечает агентство Reuters, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно анонсировал встречи с диктатором КНДР Ким Чен Ыном, которые так и не состоялись (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на нынешней неделе может встретиться с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае.

Об этом глава Белого дома заявил 16 ноября, сообщает агентство Reuters.

Как отмечает издание, если встреча Трампа с диктатором КНДР состоится, то это может кардинально изменить программу предстоящего турне президента США по странам Восточной Азии.

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«Президент, который несколько раз встречался с лидером Северной Кореи в течение своего срока полномочий 2017−2021 годов, в том числе однажды в Корейской демилитаризованной зоне, ранее выражал заинтересованность в проведении еще одной встречи в ходе своего нынешнего срока. Однако высокопоставленные официальные лица США ранее заявляли, что в ближайших планах Трампа такого нет», — пишет Reuters.

Кроме того, отмечает агентство, Трамп ранее неоднократно анонсировал встречи с Ким Чен Ыном, которые так и не состоялись — в том числе во время турне президента США в Азию 2025-м.

«Северная Корея, представительство которой при ООН не ответило сразу на запрос о комментарии, публично дала понять, что в настоящее время не намерена проводить встречи Ким Чен Ына с президентом США», — пишет Reuters.

Как заявил журналистам Трамп при выезде из Белого дома, собираясь вылететь через Филиппины в Китай, любая встреча состоится в КНР и что решение о присутствии северокорейского диктаторам в конечном счете зависит от главы КНР Си Цзиньпина.

«[Си Цзиньпинь — ред.] был здесь месяц назад, и мы также собираемся встретиться с [российским— ред.] диктатором Путиным, и, возможно, встретимся и с Ким Чен Ыном. Так что это будет хорошо. У нас есть шанс многого добиться», — подытожил президент США.

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23 октября Reuters сообщало со ссылкой на свои источники, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын может встретиться с президентом США Дональдом Трампом — однако выдвигает жесткие условия для этого.

Среди главных требований диктатора — смягчение западных санкций. При этом Ким Чен Ын понимает, что Трамп будет говорить о сдерживании ядерной программы КНДР, поэтому не очень демонстрирует энтузиазм по поводу двустороннего саммита.

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По информации Reuters, для предстоящей встречи с Ким Чен Ином Трамп обращался в Китай, поддерживающий тесные связи с лидером КНДР. Однако и Си Цзиньпин, став посредником, не смог заверить Трампа, что Ким Чен Ын проведет с ним встречу в ноябре этого года.

13 октября Ким Чен Ын посетил музей оборонной промышленности, где выставлена межконтинентальная баллистическая ракета, способная достичь Соединенных Штатов.

19 августа президент Трамп заявлял, что планирует встречу с Ким Чен Ыном в 2026 году.

12 октября Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в направлении Восточного моря.

4 октября государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Пхеньян осуществил запуск стратегической ракеты средней дальности в рамках учений ракетных войск с использованием «гиперзвукового стратегического оружия».