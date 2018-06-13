Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться визитами

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились приехать друг к другу в гости.

Ким Чен Ын "пригласил президента Трампа посетить Пхеньян в удобное время" после чего получил ответное приглашение передает Интерфакс-Украина.

"Лидеры КНДР и США, выражая уверенность в том, что такие приглашения послужат еще одним важным моментом в оздоровлении отношений между КНДР и США, с удовольствием приняли приглашения друг друга", - сообщило государственное северокорейское агентство ЦТАК.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".