В Кремле высказались по поводу намерений Трампа получить контроль над Гренландией

Москва исходит из того, что Гренландия является территорией Королевства Дания, сказал Дмитрий Песков (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков сообщил, что Москва следит за ситуацией вокруг Гренландии и констатирует, что она «весьма противоречивая».

Об этом Песков сказал в пятницу, 16 января, комментируя планы США по установлению контроля над островом, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Он также указал, что Россия исходит из того, что Гренландия — это территория Датского королевства, а возникшая ситуация — «экстраординарная с точки зрения международного права».

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Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте Трампе США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министерка Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

Инфографика: NV

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

14 января министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен, который вместе с главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт 14 января проводил переговоры по Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, сообщил, что стороны не пришли к согласию, но договорились создать рабочую группу.