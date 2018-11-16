Трамп и Эрдоган заявили о недопустимости попыток "замять" убийство Хашукджи

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о недопустимости попыток "замять" дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщили в администрации президента Турции по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, передает Анадолу.

Согласно информации, стороны сошлись во мнении, что необходимо пролить свет на все аспекты убийства Хашукджи, совершенного в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями касательно расследования деятельности исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция считает террористом и требует экстрадиции из США, где он живет с конца 1990-х годов.

Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность высылки из США Фетхуллаха Гюлена, чтобы "успокоить" президента Турции и ослабить давление Анкары на правительство Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Напомним, что США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.