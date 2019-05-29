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Трамп и Эрдоган обсудили приобретение Турцией российских С-400

Сегодня, 22:16
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Трамп и Эрдоган обсудили приобретение Турцией российских С-400 - фото

Минобороны РФ

Зенитный ракетный комплекс С-400

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры относительно закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает Анадолу, разговор состоялся в телефонном режиме в среду, 29 мая.

По данным турецкой стороны, Эрдоган озвучил предложение о формировании совместной турецко-американской рабочей группы по вопросу С-400.

«Наш президент повторил свое предложение о создании совместной рабочей группы по системам ПВО С-400, которые планируется приобрести у Российской Федерации», - сообщил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Трамп и Эрдоган договорились продолжить обсуждение во время саммита G20 в Осаке, Япония.

Напомним, что сегодня в России заявили, что поставка Турции систем ПВО С-400 ведется раньше изначально запланированных сроков по просьбе Анкары.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 "несовместимой" с продажей F-35.

Вооруженные силы США рассматривают возможность отказаться от обучения турецких пилотов на истребителях F-35 в связи с прогрессом в переговорах Турции и РФ о покупке ЗРК С-400.

Теги:   Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп С-400 Турция США Россия

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