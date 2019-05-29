Трамп и Эрдоган обсудили приобретение Турцией российских С-400
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры относительно закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Как передает Анадолу,
разговор состоялся в телефонном режиме в среду, 29 мая.
По данным турецкой стороны, Эрдоган озвучил
предложение о формировании совместной турецко-американской рабочей группы по
вопросу С-400.
«Наш президент повторил свое
предложение о создании совместной рабочей группы по системам ПВО С-400, которые
планируется приобрести у Российской Федерации», - сообщил глава Управления по
связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Трамп и Эрдоган договорились продолжить
обсуждение во время саммита G20 в Осаке, Япония.
Напомним, что сегодня в
России заявили, что поставка Турции систем ПВО С-400 ведется раньше
изначально запланированных сроков по просьбе Анкары.
Планы закупить российские ЗРК вызвали
серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская
ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных
самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США
назвали запланированную Турцией покупку С-400 "несовместимой" с
продажей F-35.
Вооруженные силы США рассматривают возможность отказаться от обучения турецких пилотов на истребителях F-35 в связи с прогрессом в переговорах Турции и РФ о покупке ЗРК С-400.