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Трамп и Эрдоган договорились о создании рабочей группы по С-400 — СМИ

31 мая, 17:45
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Трамп и Эрдоган договорились о создании рабочей группы по С-400 — СМИ - фото

Анадолу

Реализация контракта по ЗРК С-400 идет по плану

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам, связанным с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400, сообщает Bloomberg.

По информации источников в правительствах США и Турции, знакомых с ходом переговоров, мнения Трампа и Эрдогана о деятельности рабочей группы пока расходятся.

Во время недавнего телефонного разговора президент Турции вновь предложил создать совместную группу по вопросам зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил турецкий чиновник.

Источник в администрации Трампа отметил, что Трамп согласился на предложение Эрдогана. Позиция Белого дома заключается в том, что результаты работы группы, скорее всего, подтвердят заявления США о том, что развертывание российских систем С-400 подвергнет риску программу истребителей-бомбардировщиков F-35.

Напомним, что 29 мая Трамп и Эрдоган провели переговоры относительно закупки российских С-400.

Их разговор состоялся сразу после того, как в России заявили, что поставка Турции систем С-400 ведется раньше изначально запланированных сроков по просьбе Анкары.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

Вооруженные силы США рассматривают возможность отказаться от обучения турецких пилотов на истребителях F-35 в связи с прогрессом в переговорах Турции и РФ о покупке ЗРК С-400.

Теги:   Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп С-400 Турция США Россия

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