Обнаруженные фотографии и видео проливают новый свет на связи Трампа с Эпштейном — CNN

23 июля, 11:08
Появились новые фотографии Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Недавно обнаруженные архивные видеозаписи и фотографии раскрывают новые подробности прошлых отношений Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает CNN.

Фотографии 1993 года впервые подтверждают, что Эпштейн присутствовал на свадьбе Трампа и Марлы Мейплз в том же году. До сих пор присутствие Эпштейна на церемонии в отеле Плаза не было широко известно.

Кроме того, на кадрах с показа мод Victoria’s Secret в Нью-Йорке в 1999 году видно, как Трамп и Эпштейн смеются и общаются перед выходом на подиум.

Трамп поручил Минюсту обнародовать дополнительные документы по делу Эпштейна

Канал CNN обнаружил эти необработанные кадры во время просмотра архивных видеозаписей Трампа с мероприятий 1990-х и 2000-х годов. Трамп и Эпштейн появились вместе как минимум на одном видео из ограниченного числа просмотренных архивных материалов.

Новые видео и фотографии появились на фоне возобновившегося внимания к прошлым отношениям Трампа с Эпштейном. Недавнее решение Министерства юстиции не публиковать давно обещанные документы, связанные с Эпштейном, вызвало возмущение в некоторых кругах сторонников движения MAGA, где люди ожидали сенсационных разоблачений предполагаемых сообщников Эпштейна.

Во вторник в коротком телефонном разговоре с CNN президент Трамп, когда его спросили о свадебных фотографиях, ответил: «Вы, должно быть, шутите», после чего несколько раз назвал CNN «фейковыми новостями» и повесил трубку.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

https://www.youtube.com/watch?v=I1rFrQeyAuw&ab_channel=CNN

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Джеффри Эпштейн Дональд Трамп США

Поделиться:

