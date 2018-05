Трамп готов отменить встречу с Ким Чен Ыном - вице-президент США

Президент США Дональд Трамп готов отказаться от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня, передает Reuters со ссылкой на выдержку из интервью вице-президента США Майка Пенса телеканалу FoхNews.

Об этом Пенс заявил после того, как Северная Корея поставила под сомнение проведение встречи.

В интервью телеканалу Fox News, вице-президент США заявил, что Северной Корее не следует пытаться добиваться уступок со стороны Соединенных Штатов за обещания, которые она не намерена сохранять.

"Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может обыграть Дональда Трампа", - заявил Пенс.

It would be a great mistake for Kim Jong-Un to think he could play @POTUS Trump. pic.twitter.com/Q6Xo3fz5LI