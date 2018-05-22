Трамп готов отменить встречу с Ким Чен Ыном - вице-президент США

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп готов отказаться от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня, передает Reuters со ссылкой на выдержку из интервью вице-президента США Майка Пенса телеканалу FoхNews.

Об этом Пенс заявил после того, как Северная Корея поставила под сомнение проведение встречи.

В интервью телеканалу Fox News, вице-президент США заявил, что Северной Корее не следует пытаться добиваться уступок со стороны Соединенных Штатов за обещания, которые она не намерена сохранять.

"Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может обыграть Дональда Трампа", - заявил Пенс.

На вопрос журналиста может ли Трамп все же отказаться от саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, вице-президент США ответил: "Никакого сомнения".

Ранее NYT сообщала, что у Трампа возникли сомнения относительно встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи.

Позже руководство КНДР заявило, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может не состояться.

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