Трамп готов к встрече с Путиным, несмотря на высылку дипломатов - Белый дом

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Радж Шах: Вашингтон рассчитывает та конструктивные отношения с Москвой

Радж Шах: Вашингтон рассчитывает та конструктивные отношения с Москвой

Президент США Дональд Трамп все еще планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле.

Об это сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, передает Sky News.

По его словам, Трамп продолжит дипломатические переговоры с Россией в надежде на "конструктивные и плодотворные отношения", а не на гонку вооружений.

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"Президент открыт для сотрудничества с Россией, но Россия должна решить... Теперь слово за Россией", - сказал Шах.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон считает применение химического оружия в британском Солсбери "очень наглым" и "безрассудным" действием, которое "поставило под угрозу жизни многих невинных мирных жителей".

Напомним, что 26 марта ряд стран Запада объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. 20 стран высылают 134 работников российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию. 

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К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".

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